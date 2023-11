Rechazan diputados aumento en el agua

María Elena Cruz

slp@pulsoslp.com.mx

La Comisión de Agua del Congreso del Estado presenta opiniones divididas referente a la petición del Interapas para modificar el decreto que establece el mecanismo jurídico que fija las tarifas de agua potable cada año. Sin embargo, rechazan el incremento de la tarifa y afirman que se actuará a beneficio de la ciudadanía al realizar la evaluación y aprobación de las mismas.

“Es una fórmula que está por demás fuera del lugar, nunca ha resultado y no solamente en esta legislatura. Tiene ya muchos años y el resultado que arroja en ningún caso se ha probado por el Congreso del Estado”, declaró la diputada Liliana Flores Almazán, vicepresidenta de la Comisión de Agua.

Por su parte, el diputado Antonio Lorca Valle, vocal de esta comisión, mencionó que el mecanismo ha funcionado bien durante los 15 años que se ha puesto en marcha: “Yo creo que la fórmula funciona y ha venido funcionando, no se ha detectado ningún área de oportunidad hasta el día de hoy. No digo que no la haya, pero si el Interapas la detectó, pues podríamos, a partir del próximo año revisar”, comentó.

La presidenta de la comisión, la diputada Dolores Eliza García Román, comentó que se ha estado evaluando el tema con la Comisión Estatal del Agua, sin embargo, mencionó que el Interapas se ha quedado corto en su servicio en los diferentes municipios donde está presente.

“No hay aumentos por parte del Congreso del Estado ya que el Interapas tampoco ha dado buen servicio y no ha tomado en consideraciones el Capítulo 1000 de apretarse un poquito el cinturón”, comentó la legisladora.