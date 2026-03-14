Recibe Educación solicitudes para reparar las escuelas

La Dirección de Educación del municipio de Soledad de Graciano Sánchez informó que se mantiene en contacto con las instituciones educativas para atender diversas solicitudes, principalmente relacionadas con trabajos de rehabilitación, mantenimiento o construcción en los planteles.

Velia Guadalupe Castro Granja, señaló que durante el mes de febrero se han recibido alrededor de ocho solicitudes por parte de escuelas que requieren algún tipo de intervención en su infraestructura.

Ante estas peticiones, personal de la dirección realiza visitas a los planteles para elaborar un diagnóstico más detallado y posteriormente presentar un informe al alcalde, quien determina las acciones a seguir.

Explicó que, dependiendo del tipo de obra, el apoyo puede gestionarse con el Gobierno del Estado o realizarse de manera conjunta con el municipio.

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La funcionaria mencionó que, además de temas de infraestructura, la dirección también atiende otras necesidades planteadas por las escuelas, como recientemente ocurrió con la solicitud de un camión váctor para atender un problema de drenaje colapsado en un plantel.

"Las solicitudes relacionadas con rehabilitaciones y mejoras en infraestructura son las que reciben mayor seguimiento debido a la demanda de la comunidad escolar".

Por otra parte, anunció que la Dirección de Educación prepara actividades cívicas en el marco del inicio de la primavera. El 18 de marzo se realizará un evento en la secundaria Graciano Sánchez, mientras que el 20 de marzo se llevará a cabo un acto cívico en la secundaria "21 de Marzo", ubicada en la colonia Rivas Guillén.

Asimismo, recordó que el próximo lunes será día de descanso para los estudiantes conforme al calendario escolar, retomándose las actividades académicas el martes.