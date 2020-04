Recibe Fiscalía de la Mujer y Familia hasta 50 denuncias diarias en época de Covid-19

La Fiscalía Especializada en atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que continúa atendiendo al llamado de la población femenina que sufre algún tipo de violencia, la cual se agudiza en esta temporada de convivencia forzada a consecuencia del Covid-19, así lo informó su titular Juana María Castillo Ortega.

"Nosotros seguimos trabajando, estamos todos los días aquí en la Fiscalía de la mujer, en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, también se reciben las denuncias por medio de llamada telefónica y por los sistemas que ha implementado la Fiscalía General del Estado; quiero también hacer mención que se están dando las medidas de protección, estamos acudiendo ante los Jueces de Control y se están ratificando las medidas que se dan a las víctimas sobre todo las que son judicializables. Nosotros somos un ente consciente que no podemos parar, nuestro deber es estar aquí", aseguró.

Castillo Ortega hizo hincapié en que en este momento las mujeres están cruzando por dos situaciones de emergencia, una la sanitaria a consecuencia de los casos de coronavirus y la otra el aumento en la violencia que se vive dentro de la familia, la cuál va repuntando, lo que convierte el hogar en un lugar inseguro.

"Al consultar los números de emergencia, hay un aumento en el reporte de casos de violencia doméstica, pero ese número aún no se refleja en su totalidad en las denuncias ante la Fiscalía. Los otros delitos que no son las violencias en contra de las mujeres han estado disminuyendo por cuestiones muy lógicas, no va a haber tanto robo a casa habitación, porque las familias se encuentran en casa, no va a haber tanto robo a transeúnte ya que la mayoría debe estar en su casa, entonces esos otros delitos van a disminuir, pero qué va a pasar con los que se suscitan en el seno de la familia, esos se están manteniendo o teniendo un repunte apenas perceptible en comparación a todo lo que trabajamos de un uno o dos por ciento más".

Sobre las denuncias en la zona metropolitana de San Luis Potosí, así como en el interior del estado, la funcionaria aseguró que se siguen atendiendo en su totalidad, a través de las 16 Delegaciones de la FGESLP.

"Son alrededor de 40 o 50 denuncias por día en la capital del estado, lo que corresponde a la zona conurbada, San Luis Potosí y Soledad; no con igual número, pero en el resto de estado también se sigue atendiendo, todas las áreas de la fiscalía que atienden a mujer en estado, estamos trabajando, estamos obligadas a atender".

Indicó que, ya que las áreas especializadas que atienden a mujeres, han analizado los diferentes panoramas a consecuencia de la contingencia, y se ha visualizado que el aumento se refleje meses después al momento de que la víctima tenga oportunidad de salir a denunciar.

Por último, la Fiscal especializada dio algunas recomendaciones para quienes son víctima de violencia doméstica y en este momento se ven obligadas a convivir con su agresor, ya que en este tipo de situaciones se tienen que clasificar como de emergencia.

"Tener en algún lugar cercano a la puerta pertenencias personales para poder salir, estar comunicada con familiares o su red de apoyo, establecer una palabra clave con alguna persona de confianza para poder alertar sobre alguna agresión, tomar en cuenta que los documentos se pueden recuperar, ya que muchas de ellas son amenazadas por sus agresores con este tema".

También señaló que hay que hacer un plan de emergencia para poder salir, mantener un celular cercano, si es posible algo ahorrado para poder trasladarse y si no es así, informar al taxista que es una situación de emergencia para que pueden ser trasladadas a recibir atención. Es muy importante que al hacer una llamada inmediatamente se identifiquen en caso de que les lleguen a colgar el teléfono, concluyó.