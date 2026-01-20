Reciente despido de empleado fue por anomalías, señala el ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en San Luis Potosí señaló que el reciente despido de un empleado que alegaba una separación injustificada, en realidad fue cesado por un acta administrativa en su contra.

En un comunicado, la dependencia indicó que el cese de un empleado del área de almacén derivó de distintas anomalías en el cumplimiento de sus funciones.

La dependencia indicó que la determinación se llevó en estricto apego a la normatividad vigente. Adicionalmente, indicó la institución, se tiene conocimiento de dos investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República en contra del extrabajador, derivado de presuntos actos de corrupción, durante el desempeño de sus actividades como servidor público.

En días pasados, se publicó información sobre un despido injustificado del empleado, en la que se achacaba el cese a una decisión arbitraria de la dirección.

