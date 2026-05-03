Recolección con animales debe terminar

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Felipe Castro Barrón, urgió a las autoridades ambientales a reforzar la aplicación de la normativa vigente para erradicar el uso de animales de carga en actividades como la recolección de basura y materiales reciclables, práctica que, dijo, aún persiste en zonas periféricas de la capital potosina.

El legislador recordó que, tras la aprobación de la iniciativa que prohíbe la utilización de caballos y burros para este tipo de labores, se estableció un periodo de transición para que los trabajadores migraran a vehículos automotores.

Sin embargo, señaló que aunque una parte importante ya cumplió con esta disposición, todavía existen casos donde no se ha acatado la ley.

"Lo que pedimos es que la Secretaría de Ecología aplique los reglamentos y retire a esos animales, además de sancionar a quienes continúan utilizándolos", puntualizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Castro Barrón indicó que, pese a que en municipios como la capital y Soledad de Graciano Sánchez se han implementado programas de apoyo —incluida la entrega de carritos para sustituir la tracción animal—, algunos recolectores, principalmente dedicados a la recolección de fierro viejo o basura, han optado por mantener el uso de animales, sobre todo en la periferia donde la vigilancia es menor.

Advirtió que esta situación no puede prolongarse, al considerar que ya no existe justificación para incumplir la normativa vigente. "Ya no puede haber margen; el cambio a vehículos automotores se tiene que hacer y se deben aplicar las sanciones necesarias", enfatizó.

El legislador insistió en que el objetivo de estas medidas no solo es garantizar el cumplimiento de la ley, sino también evitar el maltrato animal y mejorar las condiciones en las que se realizan estas actividades en la entidad.