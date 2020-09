Recomendación no fue acatada en caso de abuso: DH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de su titular Jorge Andrés López Espinoza, informó que dentro de sus atribuciones estará al tanto de que se cumpla la reparación del daño en el caso de una menor víctima de abuso sexual en un jardín de niños del municipio de Rioverde, cuya madre tomó este jueves las instalaciones de la Comisión Nacional para exigir justicia.

Recordó que el 20 de diciembre del 2018 se emitió la recomendación número 26 por la violación a los derechos humanos, la integridad, el interés superior de la niñez y su sano desarrollo en agravio de la pequeña, recomendación que incluía la reparación del daño a total satisfacción de la víctima.

"La presunta agresora fue procesada y obtuvo su libertad, tema que no es de la competencia de esta Comisión. Lo que sí es nuestra competencia, es que está pendiente de que se cumpla la primera de las recomendaciones que nosotros emitimos, que tiene que ver con la reparación integral del daño en concordancia con lo que dicta la Ley de Protección a Víctimas de San Luis Potosí", manifestó el Comisionado.

"También es importante que se revise si hay alguna otra posibilidad a nivel jurisdiccional, en compañía de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), en lo que tiene que ver con las carpetas de investigación y los procedimientos de carácter penal. Esta instancia es la que debe estar acompañándola, representándola legalmente para poder obtener resultados favorables a sus intereses", añadió.

El llamado de la presidente nacional de los Derechos Humanos, nosotros lo atendemos en el ámbito de nuestra competencia y lo hacemos nuestro para exhortar a las autoridades, las que son de carácter local, a que den cumplimiento a la recomendación emitida.

López Espinoza comentó que con los padres de la menor no ha habido contacto reciente, pero que de la CNDH "me estuvieron pidiendo información todo el día". Advirtió que, de no acatarse completamente la recomendación de diciembre de 2018, el caso podría ser atraído por la Comisión Nacional "no en contra de la Comisión Estatal, sino como garantía de que habrá un cumplimiento".