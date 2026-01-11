logo pulso
Recomienda Salud no enviar a clases a menores enfermos

Por Samuel Moreno

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
Recomienda Salud no enviar a clases a menores enfermos

Ante el inicio del ciclo escolar y el aumento de enfermedades respiratorias propias de la temporada, la secretaria de Salud del estado, Leticia Mariana Gómez Ordaz, pidió a madres y padres de familia no enviar a la escuela a niños que presenten síntomas de enfermedad, con el objetivo de evitar brotes y cadenas de contagio en los planteles educativos.

La funcionaria destacó que la prevención comienza en casa y enfatizó la importancia de la responsabilidad familiar para detectar a tiempo cualquier malestar en niñas y niños, sobre todo durante los primeros días del regreso a clases, cuando el contacto entre estudiantes es más intenso.

Gómez Ordaz explicó que las escuelas trabajan de manera coordinada con autoridades sanitarias y educativas, realizando monitoreo constante en las aulas y acciones preventivas para reducir riesgos de contagio. Una de las estrategias clave ha sido la vacunación masiva en planteles, implementada antes y después del periodo vacacional, con la finalidad de disminuir complicaciones al reinicio de actividades escolares.

En cuanto a la posibilidad de retomar medidas más estrictas, como el uso obligatorio de cubrebocas, la secretaria descartó su aplicación por el momento, al no registrarse casos de la nueva variante en el estado.

Finalmente, Gómez Ordaz reiteró que el seguimiento sanitario será permanente y que cualquier ajuste en las medidas dependerá del comportamiento epidemiológico en San Luis Potosí.

