Reconoce Congreso que municipios proponen más desarrollo infraestructural

Los municipios de la Zona Altiplano mantienen sobre la mesa una serie de proyectos de infraestructura que buscan concretarse este año, principalmente en materia de caminos, carreteras y servicios básicos, expuso la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, quien es presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, al referirse al diálogo que se ha sostenido entre alcaldes y el Gobierno del Estado para impulsar obras en esa región.

Entre los municipios que le han manifestado interés en desarrollar nuevos proyectos se encuentran Santo Domingo, Ahualulco, Moctezuma, Charcas y Salinas. Sánchez de Lira recordó que recientemente se realizaron visitas de trabajo en la región y que, en el caso de Salinas, la semana pasada se dio el arranque de algunos trabajos encabezados por el gobernador del estado. Añadió que en ese municipio existe una demanda particular para la rehabilitación de carreteras y caminos, una necesidad que, afirmó, es compartida por prácticamente todos los ayuntamientos del Altiplano.

Al ser cuestionada sobre qué municipio requerirá un mayor presupuesto para concretar sus proyectos, la diputada consideró que no es posible establecer una prioridad única, ya que todos buscan mejorar espacios públicos, caminos y obra básica. Explicó que uno de los factores clave será la capacidad de recaudación de cada ayuntamiento, así como la elaboración de proyectos que puedan ser presentados ante las dependencias estatales para que sean considerados dentro del presupuesto de este año.

El contexto financiero para estas obras está marcado por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, analizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas "Ifigenia Martínez y Hernández" (CEFP). Para San Luis Potosí, el Ramo 28 Participaciones Federales pasaría de 56 millones 529 mil pesos aprobados en 2025 a 59 millones 462.1 en el proyecto de 2026, mientras que el Ramo 33 Aportaciones Federales se reduciría de 26 millones 757.7 a 26 millones 246.3 pesos. El primero corresponde a recursos de libre disposición y el segundo a fondos etiquetados para áreas como educación, salud, infraestructura y seguridad pública, de los que dependen buena parte de los proyectos municipales.

