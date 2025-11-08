logo pulso
CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

CÁLIDO ENCUENTRO ENTRE SOCIOS DE LA LONJA

Reconoce Galindo falta de apoyo a Cruz Roja; promete acercamiento

El alcalde consideró necesario retomar el diálogo y establecer un mecanismo de apoyo económico.

Por Rolando Morales

Noviembre 08, 2025 10:55 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que desde hace tiempo no se ha sostenido ninguna reunión formal entre el Ayuntamiento capitalino y la Cruz Roja Mexicana, pese a la importancia del trabajo que realiza la institución en la atención de emergencias y auxilio ciudadano.

El edil admitió que, a diferencia del Cuerpo de Bomberos, con el cual, mantiene una colaboración constante y es su principal patrocinador, con la Cruz Roja "hace mucho no se tiene acercamiento", por lo que consideró necesario retomar el diálogo y establecer un mecanismo de apoyo económico

"Vale la pena acercarnos a ellos y tener un proceso de aportaciones. No teníamos información, pero lo voy a buscar a ver qué se puede hacer. Hay que apoyarla", señaló el presidente municipal.

Las declaraciones de Galindo se dieron luego de que el delegado estatal de la Cruz Roja en San Luis Potosí denunciara públicamente que tanto el Ayuntamiento de la capital como el de Soledad de Graciano Sánchez han dejado de otorgar aportaciones durante los últimos cuatro años, situación que ha afectado la operatividad y sostenimiento del organismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En respuesta, el alcalde potosino se comprometió a generar las condiciones para restablecer la cooperación, recordando que recientemente el Ayuntamiento incrementó el apoyo a los bomberos y que podría replicarse un esquema similar con la Cruz Roja

Además, destacó que esta institución cuenta con una amplia acreditación social y un mecanismo sólido de recaudación a través de sus colectas anuales, lo que refuerza su legitimidad y la necesidad de fortalecerla desde el ámbito municipal para que continúe brindando sus servicios humanitarios en beneficio de la población.

