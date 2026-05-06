Reconoce RGC afectaciones en obra pública por inflación

En medio del proceso de recuperación que reporta la industria de la construcción en la entidad, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reconoció que la inflación ha generado afectaciones directas en la ejecución de obra pública, particularmente por el incremento en insumos clave como el asfalto.

Lo anterior, luego de que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) informara recientemente que el sector presenta una recuperación gradual y ha comenzado una etapa de estabilización. Al respecto, el mandatario estatal señaló que, si bien existe un repunte en la actividad, los costos continúan presionando

los proyectos.

"Nos pegó un poquito en el tema de los costos del asfalto. Hay que recordar que todo lo relacionado con el petróleo se disparó", explicó, al detallar que este insumo registró un incremento de hasta 60 por ciento, lo que obligó a realizar ajustes en obras en curso.

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Precisó que uno de los casos más representativos es el de las laterales de la carretera 57, donde el uso intensivo de asfalto ha derivado en mayores costos operativos. "Estamos utilizando pipas y pipas todos los días, entonces sí nos incrementó un poco", indicó.

Pese a este escenario, el gobernador Gallardo Cardona aseguró que los trabajos avanzan conforme a lo previsto y estimó que en un plazo aproximado de 15 días quedarán concluidas las laterales de esta importante vía, subrayando que el aumento se concentró principalmente en el asfalto, mientras que otros materiales han mantenido sus precios sin variaciones significativas.