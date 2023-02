Reconocen amenazas a mandos de la GCE

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guzmar Ángel González Castillo, informó que luego de recibir amenazas contra mandos medios de la Guardia Civil Estatal se realizó la rotación del personal, a fin de protegerlos.

“Por seguridad de los mismos mandos, porque cuando empiezan a tener muchos resultados los empiezan a amenazar, ese es un aspecto que se considera”, explicó.

No obstante, también dijo que algunos cambios se han llevado a cabo porque no han dado resultados o no se han sumado a lo que llamó “nueva mística” de la Guardia Civil.

“Queremos que se sumen a ese esfuerzo y los que no, tendrán que pagar las consecuencias como algunos compañeros ya lo están haciendo”, advirtió.

Con respecto a la permanencia del director de la GCE, José Luis Urban Ocampo, manifestó que se encuentran analizando los resultados, “hasta el momento seguimos evaluando, si hay necesidad, pues se tendrá que hacer”.

Finalmente, González Castillo aseguró que algunos mandos que dan resultados deficientes son reubicados en otras áreas, en donde tienen mayor eficiencia, “rinden mejor que donde estaban”.