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Recorte presupuestal dificulta monitoreo ambiental: Segam

Cada una de las casetas tendría un costo estimado de entre 4 y 6 mdp

Por Rubén Pacheco

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
A
Recorte presupuestal dificulta monitoreo ambiental: Segam

Aunque para este año se proyectó la instalación de dos 

casetas de monitoreo de calidad del aire, no existe plazo para su ejecución, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Describió que cada una tenía tendría un costo estimado de entre 4 y 6 millones de pesos, es decir, podría alcanzar una bolsa de hasta 12 millones de pesos.

Refirió que una está prevista para instalarse en la Zona Industrial de San Luis Potosí por la gran cantidad de empresas existentes; y la otra en Tamuín, con el objetivo de darle seguimiento a la agroindustria.

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"Es un tema de presupuesto. Hay que ver el presupuesto que nosotros pedimos fue de 50 millones para los proyectos, y se nos autorizó un presupuesto para ejecución de 20 millones de pesos", complementó.

Aunque hace unos días refirió que no se tiene un punto de monitoreo en la zona de las ladrilleras al norte de la capital, subrayó que no está considerado instalar alguna estación en dicho sector, porque los principales contaminantes provienen de los vehículos automotores.

"Nosotros estamos trabajando en el tema de visitas de inspección a toda la industria. A todas las chatarreras, a todos los bancos de materiales, precisamente para prevenir de que quienes no tengan sus permisos en la secretaría, los regularicen", enfatizó.

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