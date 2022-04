Rectora "nunca va" y cancela programas

Alumnos de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) denunciaron que con la llegada de la nueva rectora, Vania Moreno Solano, se están cancelando los programas de inglés y francés, lo cual resulta incongruente con un instituto educativo que usa la siguiente frase para promocionarse: "Somos la primera Universidad Pública Bilingüe en San Luis Potosí. ¡Entra! y vive la experiencia".

Al inicio de la administración gallardista, Vania Moreno Solano duró 40 días como directora de la Red Estatal de Parques, un empleo al que no asistía. Ha residido toda su vida en la ciudad de México, donde fue jefa de Registro de Permisionarios en la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, la mismsa dependencia de donde proceden más de una docena de funcionarios estatales ligados a Héctor Serrano, ex diputado federal del PT y hombre políticamente cercano al gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Es licenciada en derecho por la Universidad Tecnológica de México.

Los alumnos explican que Moreno Solano realiza cambios en personal administrativo y profesorado que, afirman, los que llegan no cuentan con la preparación suficiente para los cargos que se les otorgaron.

En el caso de los administrativos, estos no logran explicarles la razón por la cual no pueden titularse o apoyarlos en trámites mucho más sencillos, ya que no cuentan con la experiencia ni los conocimientos para realizar

los procedimientos.

"La nueva rectora Vania nunca va a las instalaciones, no tiene ni idea cómo se maneja una escuela, pésimo servicio, no se dejen engañar, no se inscriban porque nunca se van a titular", se puede leer en un comentario en una de las publicaciones de la universidad en su perfil de Facebook.

Pero la situación es más grave con respecto a las y los profesores recién llegados, advierten los universitarios, ya que además de que se canceló el programa de inglés, aseguran que han podido comprobar que los docentes no cuentan con la capacidad de enseñarles el idioma, además de que ya no se practica fuera de clases como se hacía en un principio.