Recuperan en la metrópoli 8 lts/seg.en fugas de agua

El organismo operador de agua, Interapas informó que en la última semana se recuperaron más de 8 litros por segundo de agua potable que se perdían por fugas en la red, tras trabajos de reparación realizados en distintos puntos de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

La mayor intervención se llevó a cabo en la calle Fray Diego de la Magdalena, en la colonia Vista Hermosa, donde se reparó una fuga en una tubería de 4 pulgadas. De acuerdo con los datos técnicos, en ese punto se perdían alrededor de 6 litros por segundo, volumen que ahora vuelve a incorporarse al sistema de distribución y beneficia de forma directa a los habitantes de la zona.

En el Barrio de Santiago, sobre la calle Juan Álvarez, se corrigió una falla en una red de 6 pulgadas, con lo que se recuperaron aproximadamente 2 litros por segundo adicionales que se estaban desperdiciando.

Además, en la colonia Las Águilas, en la calle Julio Betancourt, se atendió una fuga en una línea de 3 pulgadas, evitando una pérdida adicional de agua potable, aunque en este caso no se precisó el volumen exacto recuperado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las reparaciones se concentraron en redes de distribución urbana y se realizaron con recursos del propio organismo operador. Los trabajos forman parte de las labores permanentes de mantenimiento de la infraestructura hidráulica, en un contexto marcado por la escasez y la necesidad de reducir pérdidas en el sistema de agua potable.