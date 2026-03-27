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Recuperan los CJM hasta 50 infantes en 2025

Por Rubén Pacheco

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
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Recuperan los CJM hasta 50 infantes en 2025

Derivado de otorgamiento de órdenes de protección a favor de mujeres víctimas de violencia vicaria, en el 2025 se recuperaron entre 40 y 50 niños y niñas, informó Esther Angélica Martínez Cárdenas, coordinadora general de los Centros de Justicia para Mujeres (CJM).

Reportó que el año pasado, se registraron un promedio mensual de entre 200 y 350 dichas medidas preventivas a favor de las usuarias, sobre todo, relacionadas con violencia familiar.

"Casi siempre es por violencia familiar. Afortunadamente ha bajado un poquito el número. Eso quiere decir que vamos avanzando", consideró.

En entrevista, consideró que la recuperación de infantes se tradujo en evitar un juicio en materia familiar, dado que las mujeres solicitantes son madres que padecían violencia vicaria por parte de sus parejas.

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La también exdiputada priista refirió que pocas mujeres fueron referidas al refugio de la organización Otra Oportunidad A.C., derivado que contaban con redes de apoyo, las cuales les brindaron asistencia para poder salir de su domicilio y resguardarse.

La violencia vicaria se suscita cuando es ejercida sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho.

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