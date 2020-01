Recurren a amparos para tener medicinas

Dos potosinos obligaron, mediante sendos amparos judiciales, a que los hospitales que los atienden les proporcionen los medicamentos oncológicos a los que tienen derecho y que no les entregaban debido al cambio de reglas de operación de lo que pasó de ser Seguro Popular al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), informó el abogado José Mario de la Garza Marroquín.

Se trata de pacientes enfermos de cáncer que habían quedado desamparados porque de pronto ya no recibieron nada para el tratamiento, a pesar de que la salud es un derecho fundamental.

La Fundación Renace participa con el apoyo jurídico en varios estados y por lo pronto lleva algunos casos en Veracruz, pero en San Luis Potosí tiene dos casos de amparos ganados y algunos otros se encuentran en proceso.

De la Garza Marroquín recordó que con la extinción del Seguro Popular y su etapa de transición, hay muchas personas que recibían medicinas para ese tipo de enfermedades y ya no las tienen, las reglas de operación no son claras y no se tiene la certeza de si les van a cobrar o no les van a cobrar.

Agregó que "en vista de que se vulnera la salud y la vida de las personas, ha sido posible ganar los amparos", y los jueces ordenan la entrega de los medicamentos de manera inmediata.

El entrevistado recordó que el problema de falta de medicamentos está generalizado en todo el país, la orden judicial estableceque los hospitales de inmediato suministren los medicamentos a los pacientes.