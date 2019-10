Reducir salario a funcionarios, viable pero inútil

"El descuento sería viable pero no útil", dijo el regidor Alfredo Lujambio Cataño respecto a la propuesta del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de reducir los salarios de los funcionarios de primer nivel de las administraciones un 50%, para salir avante de los problemas financieros que actualmente enfrentan los diferentes municipios, entre estos, la capital potosina.

El regidor señaló que sería un engaño asegurar que con la reducción salarial de los regidores se solucionarían los problemas económicos que enfrenta la administración municipal.

"Si tú analizas el gasto en personal de confianza en la administración municipal y lo bajaras un 50%, no te alcanza para reparar la Calzada de Guadalupe, son cantidades muy distintas y sería un engaño decir: ´ah sí, los sueldos del personal de confianza es la causa por la que la que la administración municipal no tiene recursos´; sí podría ser viable pero no sería útil", manifestó.

El regidor insistió en que el problema medular de la falta de recursos no tiene nada que ver con el gasto en el personal de confianza.