Reestructura Infonavit créditos impagables de derechohabientes

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que ya quedaron reestructurados todos los financiamientos cuyo saldo subía cada año, aun cuando los derechohabientes hicieran sus pagos.

Dijo que desde el inicio de esta administración, el Infonavit reestructuró 4 millones 856 mil créditos impagables, denominados así debido a que su monto crecía año con año, a pesar de que los trabajadores realizaran sus pagos puntualmente.

Añadió que los créditos fueron reestructurados y hoy están en condiciones de ser liquidados por los derechohabientes.

Agregó que en algunos casos se hizo un importante descuento al saldo, se redujo la tasa de interés y/o la mensualidad. En otros, se descontó el total de la deuda, por lo que los financiamientos quedaron liquidados.

Cualquier persona acreditada podrá ingresar a la página de internet del Infonavit con su nombre, número de seguridad social o número de crédito y obtener información de la situación anterior de su crédito y conocer las nuevas condiciones de éste como consecuencia de su reestructura, así como el beneficio obtenido.

Aseguró que del total de créditos, 238 mil obtuvieron beneficios que equivalen al pago total del adeudo que se tenía. 1 millón 258 mil se reestructuraron con reducción de su saldo. Por otra parte, dijo que 3 millones 360 mil recibieron reestructuras en sus créditos.