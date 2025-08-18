logo pulso
SLP

Reforestan orillas del río Paisanos

Vecinos colaboran para tener un entorno más saludable

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
Reforestan orillas del río Paisanos

El río Paisanos, único cuerpo de agua en la colonia Sauzalito, volvió a cobrar vida este fin de semana gracias a la acción conjunta de vecinos, activistas, organizaciones y empresas. 

Con la reforestación como eje principal, la comunidad demostró que la defensa del medio ambiente es también la defensa de un derecho fundamental: el acceso a un entorno sano.

La jornada incluyó una danza comunitaria que rindió homenaje al río y a su entorno, así como charlas sobre su importancia. Se explicó que, estas aguas mantienen humedad y nutren la cuenca que abastece al acuífero local, recordando que preservar estos espacios no es solo cuestión de recreación, sino de vida y equilibrio natural.

Cerca de 30 personas participaron activamente, acompañando a colectivos como Pedaleando SLP, Derechos Urbanos, Reforestamos México, la Red de Organizaciones de Jóvenes por el Ambiente (Red OJA) y personal de la empresa Bimbo. La actividad marcó la tercera limpieza comunitaria de la zona, un esfuerzo constante para recuperar y cuidar este ecosistema urbano.

Los organizadores enfatizaron la responsabilidad colectiva: “Perder un río urbano vivo es perder parte de nuestra sociedad. Como ciudadanos, debemos alzar la voz, denunciar el daño y proteger lo que nos pertenece a todos”.

