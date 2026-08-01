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Reformarán reglamento interno del IMPLAN

Por Rolando Morales

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Reformarán reglamento interno del IMPLAN
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí aprobó una reforma al Reglamento Interno del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) para modificar el procedimiento de designación de la persona titular de la Dirección General y alinearlo con lo establecido en la legislación estatal. 

      La modificación consiste en reformar la fracción III y derogar la fracción IV del artículo 7 del reglamento interno del organismo. Con ello, se elimina un procedimiento considerado obsoleto y se establece que la designación deberá realizarse a partir de una terna propuesta por el Consejo Consultivo. 

      De acuerdo con la exposición de motivos, el cambio responde a la necesidad de armonizar la normativa interna del instituto con la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, la cual ya contempla un mecanismo específico para el nombramiento de la dirección general. 

      El documento señala que el reglamento vigente aún incluía etapas que ya no tienen sustento en la legislación estatal y que generaban diferencias respecto al esquema de designación previsto por la ley.

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      Por ello, se planteó eliminar disposiciones que habían quedado rebasadas tras las reformas legales más recientes. 

      Con la reforma, corresponderá al presidente de la Junta de Gobierno designar a la persona titular de la Dirección General entre una terna propuesta por el Consejo Consultivo. Además, quien ocupe el cargo deberá contar con título y cédula profesional en ingeniería civil, arquitectura o una carrera afín, así como experiencia y conocimientos en planeación urbana y ordenamiento territorial. 

      La modificación fue publicada el 29 de julio en la Gaceta Municipal y entrará en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Entre sus objetivos se encuentra otorgar mayor certeza jurídica al proceso de designación y evitar contradicciones entre el reglamento interno del IMPLAN y la legislación estatal vigente. 

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