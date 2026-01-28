Reforzarán seguridad para la Z.I.

La Unión de Usuarios de la Zona Industrial presentó la estrategia de seguridad que los empresarios que se sumen, seguirán en coordinación con cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

La estrategia incluye zonificación de responsabilidades, que las empresas se involucren más en sus tareas de vigilancia y la generación de convoyes o caravanas para dirigir el transporte pesado, disminuyendo el riesgo de robos.

De hecho, lo primero que plantearon fue la división de la Zona Industrial en cuadrantes, de manera que las autoridades municipales serán responsables de la seguridad y la vigilancia en el tramo comprendido entre el anillo periférico oriente y el Eje 122.

La zona 2 estará delimitada entre los ejes 122 y 140, precisamente donde inicia el Parque Industrial World Trade Center, espacio del que se hará cargo la Guardia Civil del Estado.

En el mismo espacio, la Guardia Nacional cubrirá el tramo comprendido entre el Eje 140 los parques industriales que corren desde territorio de la capital hasta Villa de Reyes, incluyendo los denominados Logistik.

De manera paralela, pudiera incorporarse el 40 Batallón de Infantería para tareas específicas.

El operativo presentado este martes por el presidente de la UUZI, Mario González Martínez y el líder del comité de seguridad de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, Jorge Jaramillo Bahena, incluye el seguimiento y la creación de convoyes o caravanas de camiones que surgen de las empresas hacia la carretera libre, de manera que se protejan entre ellas.

La Zona Industrial cuenta con un aproximado de 4 mil guardias de seguridad, de los cuales no todos están capacitados para atender una contingencia.