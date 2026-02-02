Reforzarán vigilancia en la Zona Industrial

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, anunció la implementación de una nueva estrategia de coordinación con empresas y autoridades de los tres niveles de gobierno para combatir la incidencia de delitos en la Zona Industrial.

Esto luego de que el Comité de Seguridad de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) diera a conocer que durante el año pasado se registraron hasta 150 robos de camiones o mercancías provenientes de las empresas, de las cuales, por lo menos en 109 casos hay registro oficial

El funcionario explicó que esta estrategia es resultado de varios meses de trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales y destacó que la coordinación interinstitucional es el eje central del plan.

Precisó que la reciente división de la Zona Industrial por cuadrantes de responsabilidad no significa una desatención del entorno general, sino la definición de acciones concretas y focalizadas.

