Refuerza la CEPC acciones de atención en el Altiplano

Ante el descenso marcado de temperaturas ocasionado por el frente frío número 27 y la masa de aire ártico que lo acompaña, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reforzó las acciones de prevención y atención a la población en distintas regiones del estado, principalmente en el Altiplano potosino.

La dependencia mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y activó un operativo de apoyo con la entrega de cobijas y chamarras en los municipios de Guadalcázar, Villa de Ramos, Vanegas y Cedral, considerados entre los más vulnerables ante las bajas temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el paso de este sistema frontal genera temperaturas mínimas cercanas a los cero grados e incluso con posibilidad de valores bajo cero en zonas altas del estado, además de rachas de viento que incrementan la sensación térmica, principalmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

La CEPC informó que el operativo se enfoca en la atención preventiva de familias en comunidades rurales y asentamientos con mayores carencias, así como en la vigilancia de personas en situación de calle, adultos mayores y menores de edad, a fin de reducir riesgos a la salud.

