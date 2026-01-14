logo pulso
Refuerza la CEPC acciones de atención en el Altiplano

Por Samuel Moreno

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Refuerza la CEPC acciones de atención en el Altiplano

Ante el descenso marcado de temperaturas ocasionado por el frente frío número 27 y la masa de aire ártico que lo acompaña, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) reforzó las acciones de prevención y atención a la población en distintas regiones del estado, principalmente en el Altiplano potosino.

La dependencia mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y activó un operativo de apoyo con la entrega de cobijas y chamarras en los municipios de Guadalcázar, Villa de Ramos, Vanegas y Cedral, considerados entre los más vulnerables ante las bajas temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el paso de este sistema frontal genera temperaturas mínimas cercanas a los cero grados e incluso con posibilidad de valores bajo cero en zonas altas del estado, además de rachas de viento que incrementan la sensación térmica, principalmente durante la madrugada y las primeras horas del día.

La CEPC informó que el operativo se enfoca en la atención preventiva de familias en comunidades rurales y asentamientos con mayores carencias, así como en la vigilancia de personas en situación de calle, adultos mayores y menores de edad, a fin de reducir riesgos a la salud.

    PVEM recibirá el mayor financiamiento público en 2026
    SLP

    Martín Rodríguez

    El Ceepac aprobó más de 174 millones para partidos rumbo al proceso electoral

    Hallan fósiles de megafauna de la Edad de Hielo en Sierra de Tanchipa (fotos)
    SLP

    Huasteca Hoy

    Una parte de lo encontrado se quedará en el Museo Regional Huasteco y otra será llevada a la UNAM

    Reparan rejilla pluvial en cruce de Reforma y Zapata
    SLP

    Redacción

    La intervención incluyó reparación de rejilla pluvial y pintado de guarniciones en el Centro Histórico.

    Con depresión, 4% de la población en SLP; ¿Cómo identificarla?
    SLP

    Pulso Online

    Especialistas de la UASLP alertaron sobre el trastorno mental que ha ido en aumento en los últimos años