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Refuerzan atención a la salud mental de agentes

Por Samuel Moreno

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Refuerzan atención a la salud mental de agentes
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      Los elementos de la Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad de Graciano Sánchez que han estado involucrados en hechos considerados lamentables reciben acompañamiento en materia de salud mental, aseguró el titular de la corporación, Víctor Aristarco Serna Piña.

      El mando policiaco señaló que actualmente los agentes se encuentran estables y continúan desempeñando sus funciones, además de que cuentan con áreas internas de apoyo para atender situaciones emocionales derivadas de su labor operativa.

      "Los elementos se encuentran bien, se encuentran en un tema de salud mental, muy tranquilos. Sabemos que conforme a hechos lamentables, pero los compañeros se encuentran trabajando muy bien", comentó.

      Serna Piña explicó que la corporación cuenta con un departamento denominado Guavi, integrado por trabajadoras sociales y psicólogas, quienes brindan atención a los elementos que requieren algún tipo de acompañamiento, ya sea por situaciones relacionadas con su trabajo o por asuntos personales y familiares.

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      Indicó que los servicios de apoyo se manejan bajo un esquema de confidencialidad, por lo que no se cuenta con un registro público del número de elementos atendidos; sin embargo, aseguró que los policías tienen conocimiento de la existencia de esta área y pueden acercarse cuando requieran apoyo.

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