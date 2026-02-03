Refuerzan protocolos ante delitos en escuelas de la capital

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado impartió capacitaciones a docentes de secundaria y preparatoria en distintos planteles de la capital potosina, con el objetivo de fortalecer la detección y atención oportuna de situaciones de riesgo en el entorno escolar.

Las sesiones estuvieron a cargo de la Coordinación Especializada en Justicia Penal para Adolescentes y se realizaron en el Instituto Santa Rita de Cascia, la Escuela Secundaria No. 7 "Antonio Díaz Soto y Gama" y la Escuela Secundaria Oficial "Luis Córdoba Reyes".

Durante las capacitaciones se abordaron protocolos de actuación ante conductas de riesgo, el marco normativo vigente, mecanismos de mediación escolar, manejo de crisis y el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en los procesos de notificación y actuación dentro de las instituciones educativas.

En total, 53 docentes participaron en las sesiones, donde reforzaron conocimientos sobre la identificación de conductas no constitutivas de delito y la aplicación de estrategias para preservar la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar.

El titular de la coordinación, David Silva Cruz, señaló que estas acciones buscan dotar a las escuelas de herramientas claras de prevención, para reducir el riesgo de que estudiantes se vean involucrados en conductas ilícitas o en situaciones que vulneren sus derechos.

La dependencia estatal informó que estas capacitaciones forman parte de una estrategia preventiva permanente en centros educativos de San Luis Potosí.