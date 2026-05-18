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Refuerzan revisiones a distribuidores de gas L.P

Por Leonel Mora

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Refuerzan revisiones a distribuidores de gas L.P

Luego de registrar varios casos de fugas de gas de cilindros dañados en casas habitación, el gobierno de Villa de Pozos incrementó las revisiones a distribuidores de gas L.P. para revisar que los tanques que comercializan estén en 

buen estado.

En las últimas semanas, el Sistema Municipal de Protección Civil ha atendido un número considerable de llamados de auxilio de residentes que detectaron olor a gas al interior de sus hogares y que, al acudir el personal de auxilio, se detectó que, en la mayoría de los casos, se trata de cilindros que presentan picaduras por oxidación u otros desperfectos por los que el combustible se escapaba.

En todos los casos, dichos tanques han sido retirados por Protección Civil y a los particulares se les entrega un documento de respaldo para que puedan solicitar a la empresa gasera la reposición del cilindro y su contenido, sin cargo extra.

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Miguel Ángel Llanas Texon, titular de Protección Civil, hizo un llamado a las empresas gaseras que operan en Villa de Pozos para que refuercen la revisión de sus cilindros antes de la distribución y para que revisen las condiciones de las pipas y unidades repartidoras, a fin de evitar la circulación de tanques en malas condiciones que puedan poner en riesgo a la población.

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