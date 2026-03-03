Refuerzan supervisión a bares y centros nocturnos

A pesar de que faltan directrices claras por parte de la Dirección de Gobernación del gobierno estatal, el área de Comercio del Ayuntamiento de Soledad realiza operativos semanales para mantener el control y supervisión de bares y centros de diversión nocturna que operan dentro de su jurisdicción.

Irma Patricia Cuevas Ovalle, directora municipal de Comercio, afirmó que los operativos se realizan cada viernes "de manera positiva y estamos trabajado de la mano con este tipo de giros, pues los empresarios entienden que deben respetar los horarios de funcionamiento y demás normas, al punto de que no hemos tenido necesidad de clausurar ningún establecimiento".

Sin embargo, reveló que en los operativos pueden aparecer "sorpresas", como la de un sitio ubicado a dos cuadras al norte de la plaza principal de Soledad en el que, el sábado pasado, se estaba vendiendo alcohol de alta graduación sin el permiso correspondiente, lo que llevó al decomiso de alrededor de 15 botellas en el lugar.

Comercio realiza sus operativos los viernes de cada semana por la tarde en dos fases: La primera inicia a las 3:00 de la tarde y finaliza a las 10:00 de la noche, mientras que la segunda fase es de 10:00 de la noche hasta las 3:00 ó 4:00 de la mañana.

La funcionaria explicó que se recorren, principalmente, aquellos sectores y vialidades en donde se han generado quejas en el pasado por exceso

de ruido.