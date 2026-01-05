Registra Pozos 18% en trámites de divorcio

Desde su apertura en marzo de 2025, la Oficialía 01 del Registro Civil de Villa de Pozos registra una tasa de casi 18 por ciento de trámites de divorcio contra el número de enlaces matrimoniales registrados al corte del 31 de diciembre pasado.

Según datos proporcionados por la titular de la oficina, María de la Luz Morquecho Castillo, en los primeros nueve meses de actividad se registraron 362 matrimonios civiles contra 65 divorcios.

En su opinión, estas cifras dan cuenta de la confianza de la población en los servicios del Registro Civil como un espacio seguro y que otorga certeza jurídica en todos los trámites, incluyendo los registros de nacimiento de nuevos residentes del municipio.

La funcionaria afirmó que se procura que el personal de la Oficialía 01 se mantenga actualizado y capacitado para brindar un servicio profesional a la población en todo tipo de trámite.

