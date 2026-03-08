Registra Pozos derrama de 7.3 mdp en febrero

Villa de Pozos registró durante febrero una afluencia de más de cinco mil visitantes, lo que dejó una derrama económica estimada en 7.3 millones de pesos para el sector turístico y comercial del nuevo municipio.

De acuerdo con la directora de Turismo municipal, Aurora Zamora Vázquez, la ocupación hotelera promedio alcanzó el 53.4 por ciento durante ese mes, indicador que refleja un flujo constante de visitantes atraídos por la oferta cultural, gastronómica y tradicional de la localidad.

Precisó que en el periodo se contabilizaron cinco mil 573 turistas, de los cuales cinco mil 406 fueron nacionales y 167 extranjeros, quienes arribaron principalmente por motivos laborales o con interés en conocer el patrimonio cultural del municipio.

La funcionaria explicó que la presencia de visitantes generó beneficios directos para hoteles, restaurantes, comercios y diversos prestadores de servicios, lo que contribuye al dinamismo económico local.

Zamora Vázquez añadió que estas cifras representan un panorama favorable rumbo a los próximos periodos vacacionales, particularmente Semana Santa, temporada en la que Villa de Pozos suele recibir a visitantes interesados en sus tradiciones religiosas, entre ellas la Procesión de los Cristos, considerada una de las expresiones más representativas de la comunidad.