Registran a De la Rosa como candidato tras revés a Nava; falta el aval del Comité Nacional de Elecciones de Morena

Durante la tarde de ayer martes, el Comité Estatal de Morena en San Luis Potosí registró ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) a Agustín de la Rosa para cumplimentar el plazo de 72 horas para la sustitución de candidato a la presidencia municipal de la capital potosina, luego de que fuera revocada la de Xavier Nava Palacios.

Juan José Hernández Estrada, militante de Morena y representante legal de Agustín de la Rosa, destacó que el registro se realizó antes de que concluyeran las 72 horas dictaminadas para el registro de un sustituto de Nava Palacios, ya que de esta forma se aseguraba el derecho de tener un candidato y que en el caso de que la Sala Superior Monterrey habilitará la candidatura de Xavier Nava Palacios, esta determinación no pueda ser nuevamente impugnada por el Partido Acción Nacional.

Comentó que luego del registro sólo falta el aval del Comité Nacional de Elecciones de Morena, el cuál deberá ser sustentado luego de que le Ceepac dictamine el registro de Agustín de la Rosa y solicite se subsane la inconsistencia de aval en un plazo no mayor a 48 horas, mismo que el Comité Nacional de Elecciones deberá resolver para no perder el derecho de candidatura, se avale o se inhabilite la de Xavier Nava Palacios en el tribunal Electoral Federal.

"No solamente estamos planteando un candidato de Morena que a nosotros nos parece viable y que cuenta con la simpatía de la militancia en San Luis Potosí, pero a su vez mantenemos el derecho del partido a tener candidato", comentó Hernández Estrada.

Finalmente, indicó que en el caso de que la resolución del Tribunal Federal sea en beneficio de Xavier Nava, lo único que pasaría es que Nava Palacios retomaría la candidatura a la presidencia municipal de San Luis Potosí por Morena y sin correr el riesgo a que el proceso vuelva a ser impugnado y se anule definitivamente el registro de un candidato de Morena a las elecciones en la alcaldía de San Luis Potosí.