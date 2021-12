Registran más de 6 mil nacimientos en hospitales del IMSS en SLP

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí reporta que durante el 2021 se han atendido 6 mil 700 partos en el Régimen Ordinario.

Al respecto, el doctor Francisco Javier Ortiz Nesme, jefe de Servicios de Prestaciones Médicas, del IMSS en el estado, comunicó que los nacimientos se han registrado en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, en la capital potosina, y en el No. 6, en la Ciudad Valles; en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 9, en Rioverde, y No. 4, en El Naranjo.

Resaltó la atención que el IMSS continúa brindando de forma integral a las pacientes, tras el alumbramiento, ya que ante cualquier complicación en el HGZ No. 1 se cuenta con la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), en donde al bebé se le otorgan los servicios necesarios para mejorar su condición.

Durante este año se han atendido a 482 bebés prematuros en la UCIN, conformada por un equipo multidisciplinario de especialistas que brindan atención y tratamiento médico oportuno a las y los bebés que nacen de forma prematura por diversas complicaciones médicas durante la gestación.

Ortiz Nesme refirió que los temas de embarazo, parto y puerperio son de las políticas de salud a las que como institución se les da un estricto seguimiento, al tratarse del bienestar del binomio madre-bebé, por lo que se cuenta con un Equipo de Reacción Inmediata (ERI).

La función del ERI es dar atención y seguimiento a las pacientes obstétricas con riesgo, mediante el cual se moviliza de forma al personal médico y paramédico, así como a los diferentes servicios de apoyo para atender a mujeres embarazadas con complicaciones que pudieran poner en riesgo su vida y la del bebé.

Asimismo, el jefe de Prestaciones Médicas expresó que durante la emergencia sanitaria por COVID-19 se han extremado las medidas sanitarias en las áreas donde se atienden a las mujeres gestantes, para evitar el riesgo de contagio en las y los recién nacidos.

Finalmente, enfatizó que el embarazo debe verse como una gran responsabilidad, ya que se trata del nacimiento en las mejores condiciones, por lo que hizo un llamado a los futuros padres a que se acerquen a recibir asesoría y orientación sobre el tema de planificación familiar, en donde se les brindan estrategias para la preparación del embarazo, o para disfrutar de su sexualidad de forma segura.