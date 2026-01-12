Regresan a clases más de 15 mil alumnos de Pozos
Este lunes en Villa de Pozos, más de 15 mil estudiantes de nivel básico regresarán a las aulas junto con sus docentes y el personal administrativo de las escuelas. Debido a la presencia de las bajas temperaturas, habrá tolerancia de media hora tanto a la entrada como a la salida de clases.
Omar García Oliveros, director de Educación del gobierno poceño, informó lo anterior y también reveló que durante el periodo vacacional de diciembre – enero no se registraron incidentes de robo o vandalismo en las instituciones gracias a la coordinación con la Guardia Civil Municipal y al apoyo que brindaron madres y padres de familia en labores de vigilancia de los planteles a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.
Además de la prevención y vigilancia policial, se realizaron labores de limpieza en el entorno de las escuelas que así lo solicitaron, por lo que el funcionario consideró que, en el regreso a clases, existen condiciones favorables para la reactivación de las labores de enseñanza - aprendizaje.
En el tema de las bajas temperaturas, García Ontiveros precisó que se aplicarán las medidas especiales recomendadas tanto por autoridades educativas del Estado como por las corporaciones de Protección Civil para proteger la salud de las y los estudiantes.
Habrá tolerancia de 30 minutos en los horarios de entrada y salida, y se recomienda evitar las actividades al aire libre.
También se aplicarán, con apoyo de madres y padres de familia, los filtros ya conocidos de detección de enfermedades respiratorias, entre otras medidas.
