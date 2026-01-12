logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Regresan a clases más de 15 mil alumnos de Pozos

Por Leonel Mora

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Regresan a clases más de 15 mil alumnos de Pozos

Este lunes en Villa de Pozos, más de 15 mil estudiantes de nivel básico regresarán a las aulas junto con sus docentes y el personal administrativo de las escuelas. Debido a la presencia de las bajas temperaturas, habrá tolerancia de media hora tanto a la entrada como a la salida de clases.

Omar García Oliveros, director de Educación del gobierno poceño, informó lo anterior y también reveló que durante el periodo vacacional de diciembre – enero no se registraron incidentes de robo o vandalismo en las instituciones gracias a la coordinación con la Guardia Civil Municipal y al apoyo que brindaron madres y padres de familia en labores de vigilancia de los planteles a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

Además de la prevención y vigilancia policial, se realizaron labores de limpieza en el entorno de las escuelas que así lo solicitaron, por lo que el funcionario consideró que, en el regreso a clases, existen condiciones favorables para la reactivación de las labores de enseñanza - aprendizaje.

En el tema de las bajas temperaturas, García Ontiveros precisó que se aplicarán las medidas especiales recomendadas tanto por autoridades educativas del Estado como por las corporaciones de Protección Civil para proteger la salud de las y los estudiantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Habrá tolerancia de 30 minutos en los horarios de entrada y salida, y se recomienda evitar las actividades al aire libre.

También se aplicarán, con apoyo de madres y padres de familia, los filtros ya conocidos de detección de enfermedades respiratorias, entre otras medidas.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias
    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    SLP

    El Universal

    Conagua emite alerta por frente frío 27 y pronostica lluvias intensas en varias regiones de México

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más
    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    SLP

    Samuel Moreno

    Segam trabaja en la ampliación de zonas protegidas para conservar la biodiversidad en San Luis Potosí.

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica
    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    SLP

    Rolando Morales

    Interapas destaca la importancia de proteger la infraestructura hidráulica pública para garantizar la seguridad del suministro

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales
    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    SLP

    Rolando Morales

    El servicio municipal asegura el suministro de agua en diversas localidades.