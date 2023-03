Regresará a San Luis Potosí el Dog Fest

A-AA+

La Dirección de Turismo Municipal de San Luis Potosí, anunció que este mes de marzo regresa a la capital potosina el festival para Dog Friendly, en donde se busca celebrar a los consentidos de la casa y apoyar con alimento a los perritos que aún no encuentran un hogar.

Claudia Peralta Antiga informó que el festival Dog Freindly se desarrollará en las instalaciones del Centro de Convenciones de la capital potosina el próximo 19 de marzo de 10:00 a 20:00 horas.

"Es una fiesta retribuir a lo que nos han dado los perros", comentó durante su intervención el organizador del evento Mauro Ruíz, quien especificó que durante todo el día del 19 de marzo las y los asistentes podrán disfrutar de concursos de belleza, disfraces, trucos, shows infantiles, área comercial para la compra de productos, un mercado emprendedor y food truck, para disfrutar en familia.

Además, habrá un área para la adopción responsable de perritos que no tienen un hogar o que fueron rescatados por las condiciones en las que vivían. El año pasado se lograron vincular con una familia a 30 lomitos, por lo que este año se tiene una meta establecida de 50 adopciones, para que los perros vivan en condiciones dignas y bajo un techo que les brinde el amor que necesitan.

La entrada al festival tendrá un costo de recuperación de 50 pesos por persona, los perritos que acudan con sus dueños entrarán sin costo alguno, la cuota de recuperación, según comentaron, se destinará para apoyar a los perritos sin hogar que habitan en las calles de San Luis Potosí; además la inscripción para los concursos de belleza se realizará con la donación de croquetas, que se entregarán a asociaciones que rescatan perritos.

Los organizadores hicieron un llamado a acudir de manera responsable con sus perros, es decir, que los lleven con collar y correa, acudir con bolsas para levantar las heces y no llevar a perritos enfermos para no comprometer la salud de los otros lomitos.