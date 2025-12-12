Regresarán a las aulas 30 maestros en proceso

Se prevé que 30 docentes denunciados por diversos motivos se reincorporen al sistema educativo, reveló Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Explicó que lo anterior deriva de la reciente aprobación de una reforma legislativa, cuyo objetivo es defender a las y los docentes señalados sin fundamento, por parte de algún padre de familia o tutor.

Refirió que al momento de existir una acusación en contra de algún mentor, ya sea ante la SEGE o en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), deben ser separados de la impartición de clase de manera parcial "y ahí es donde nos faltan maestros".

Derivado de dicho proceso administrativo, el funcionario estatal reconoció que la suspensión genera afectaciones para las y los escolares, quienes se quedan sin un profesor frente a grupo y pierden clases.

"Hoy con esta ley que se acaba de autorizar y está por publicarse en el diario oficial (...) yo tengo en particular 30 casos que se verán beneficiados de maestros que están separados, y que podremos liberar para que vayan al grupo y seguir su proceso frente a grupo, y si en su momento las pruebas dicen que son culpables, se sancionarán", complementó.

En semanas anteriores, Torres Cedillo dijo que existen muchos casos de falsas denuncias contra profesores, generadas por problemas personales, venganzas y situaciones políticas, lo cual provoca miedo entre las y los maestros.