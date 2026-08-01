Regreso a clases cada vez más caro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Comprar todos los insumos para que tan solo uno de los hijos regrese a clases o se inscriba en un nivel educativo, puede multiplicar hasta por cinco dígitos el valor de todo lo necesario para vestir, calzar, equipar y abastecer, en espera de un ciclo escolar exitoso. Hay padres de familia que no ajustan el gasto y otros que ven aumentos en productos de papelería, uniformes y mochilas.

MÁS DE 10 MIL POR GASTO

Josefina, madre de familia, enfrenta tres variaciones bruscas de gasto en diversos niveles educativos, curiosamente el más caro para la escuela primaria.

En el caso de preescolar, pagó de inscripción 1 mil 200 pesos; los libros cuestan 350 pesos; se gastó 1 mil 500 pesos por uniformes de gala y deportivo; una mochilita le costó 250 pesos pero a la hora de comprar los útiles vino otro gasto por mil 274 pesos para todo lo que se necesita en un año escolar. Un par de tenis le costó quinientos pesos y los zapatos, también quinientos, lo que alcanza un valor total de 5 mil 574 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ella misma gastó 2 mil 250 pesos por cuota de inscripción a la escuela primaria; requirió de 3 mil 200 pesos por la compra de libros especializados en algunas materias, para sacar la vuelta al modelo de socioformación y meterse al modelo de competencias para su niña de primaria; le costó 2 mil 105 pesos la adquisición total de uniformes de gala y deportivo; pagó 450 pesos por la compra de una mochila propia de la edad y las necesidades; el siguiente gasto es de 1 mil 130 pesos por los útiles escolares y del mismo modo que en el preescolar, también gastó 500 pesos por un par de tenis y 500 pesos por un par de zapatos. En total requirió un gasto de 10 mil 135 pesos por ingreso al nuevo año de primaria.

Ya no tiene familia en secundaria, pero en la preparatoria también hay un gasto similar. Aún no compra los libros, que suelen ser más caros pero serán solicitados por cada docente, y sin embargo necesitó un gasto de 3 mil 300 pesos como cuota de inscripción; le sigue en sus gastos un pago de 2 mil 500 pesos por la compra de uniformes de gala y deportivo, en tiendas con precios accesibles. Cabe precisar que comprará los uniformes cada año por la etapa de crecimiento de la ahora estudiante preparatoriana. Pagó un costo de 550 pesos por una mochila adecuada para el ingreso a la preparatoria, y 650 pesos por la primer compra semestral de útiles escolares, a los que en los próximos días se podría agregar otro gasto. Le sigue en la presión del costo, un pago aproximado de quinientos pesos por el típico zapato escolar y una cantidad igual por un par de tenis para que la adolescente inicie sus estudios. Sin contar los gastos adicionales de inicio de semestre y compra de libros, ya pagó 8 mil pesos aproximados por los primeros gastos.

LOS AUMENTOS DE PRECIO

La señora Cindy Patricia Hernández Piña, madre de familia explica que la espiral inflacionaria les viene haciendo una fea jugarreta, porque hay aumentos en algunos gastos que comprometen más de 150 por cada cien pesos requeridos en 2025.

Agregó que tan solo en las inscripciones, de un año a otro hay un incremento de doscientos pesos, pero también se han encarecido los costos de útiles escolares y uniformes, que deben comprar cada año para renovar.

Así por ejemplo, el año pasado una inscripción a primaria costó 1 mil 400 pesos y ahora ya se elevó a 1 mil 600. "Podemos creer que es poquito, pero si les vamos sumando de uno a uno es más", dijo un ama de casa. En el caso de la señora Adriana Castillo, explica que también hay aumentos en uniformes, a un costo aproximado de 1 mil 200 por persona, es decir ya lleva gastado 1 mil 500 para los de edades pequeñas. En los útiles gastó 2 mil 300 por dos de sus hijos, únicamente por insumos básicos, sin accesorios ni electrónicos.

Para ella, ahorita ya hay un gasto de 120 pesos por cada cien del año pasado. Los incrementos más bruscos se encuentran en libretas, lápices de grafito y lápices de colores.

La señora María de Jesús Martínez nota que en su diseño de gasto, ha necesitado 130 pesos por cada cien que gastaba en 2025. En algunos casos, el gasto se disparó hasta el 50 por ciento, debido al aumento de precios de algunos productos tales como libretas y lápices. En el caso de las escuelas, gasta 120 por cada cien de costo del año pasado.

En todos los casos, explican que hay incrementos de uniformes que no estaban previstos.

ACCESORIOS Y EXTRAS

Para los adicionales que suelen no ser parte de las cuentas oficiales, pero que también requieren dinero, se encuentran los accesorios.

Entre los más importantes, los oferentes de ropa interior se las ingenian para buscar productos baratos, con el fin de atraer clientela. Explican que los proveedores les ofrecen la ropa para niños y niñas de marcas conocidas pero a precio muy alto. Ellos necesitan productos más accesibles.

Los gastos con frecuencia incluyen un desembolso adicional que los padres de familia realizan por la compra de ropa interior. Desde pequeños, para ellas y ellos hay precios variables y las tiendas empiezan a mostrar productos a costos más bajos que en las tiendas departamentales; estas últimas incluso ofrecen valores de hasta el doble.

Por ejemplo Alejandrina Cedillo explica que para ellas, las tiendas especializadas llevan mercancías mucho menos costosas que las marcas muy comerciales.

Alejandrina Cedillo, vendedora de lencería, explicó que las madres de familia ya comienzan a preguntar por las prendas interiores para estudiantes de 15 años o más, que en conjunto cuestan 69 pesos, pero por lo general requieren de varias unidades para que las estudiantes utilicen durante la semana escolar. Los colores más usuales por los que preguntan son blanco, beige y negro. Quienes pagan más piden algunas piezas de conjunto de 98 pesos. El color más solicitado para uniformes es el blanco.

En el caso particular de los precios de niña de 4 a 12 años, las madres comienzan a preguntar por los conjuntos de pantaleta a 30 pesos y corpiño al mismo precio, también con petición predominante de color blanco.

Se agrega el precio de la calceta escolar, cuyo precio va desde 19 y hasta 59 pesos, según la marca.

En el caso de los niños, el costo del calcetín oscila entre los diez pesos y los 19 pesos cada par. La trusa o bóxer de niño de 6 a 12 años va desde 20 y hasta 40 pesos en las boneterías aquí del centro.

LAS MOCHILAS

Otra variación brusca se encuentra en las mochilas. Sin embargo, también se dan por niveles de calidad. Luis Gerardo Vázquez, empleado de una tienda de mochilas, explicó que los precios varían entre los trescientos y los 1 mil 200 pesos, pero que en el caso particular del negocio donde trabaja, fue necesario suspender los aumentos para evitar que las ventas se caigan.

Explicaron que hay mochilas que en el surtido nuevo, habrían llegado hasta seiscientos pesos más caras, pero hallaron la manera de sacarle la vuelta al incremento con modelos similares, prácticos y de las mismas prestaciones.

Con el precio de las mochilas, todavía espera un gasto adicional para quienes creen que ya se acabó con el solo hecho de haber pagado inscripciones, uniformes y útiles escolares.