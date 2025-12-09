logo pulso
SLP

Regularizarían terrenos en total abandono

Por Samuel Moreno

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Regularizarían terrenos en total abandono

En San Luis Potosí persisten decenas de predios que, entre el abandono y la falta de vigilancia, han terminado convertidos en auténticos focos de riesgo para colonias enteras. Así lo reconoció el diputado local César Arturo Lara, quien adelantó que el Congreso prepara para 2026 un plan integral para atender —por primera vez de manera ordenada— esta problemática que lleva años creciendo sin control.

El legislador puso como ejemplo la vieja planta química situada entre avenida Observatorio y bulevar Españita: un terreno que, con el paso de los años, se transformó en un espacio peligroso, rodeado de maleza, tiraderos clandestinos y actos delictivos que hoy preocupan a vecinos y autoridades.

"Son predios que nadie volteó a ver durante mucho tiempo y que ahora representan un riesgo real para la gente", admitió Lara, al señalar que el Congreso ya abrió diálogo con varias dependencias estatales para avanzar en la regularización de terrenos y viviendas que llevan años cerrados, en litigio o completamente abandonados.

Como parte del proyecto, se está armando un listado estatal de predios en condición de riesgo, documento que permitirá determinar qué tipo de intervención requiere cada uno: desde limpieza y vigilancia, hasta recuperación jurídica, expropiación o un posible uso comunitario, siempre que la situación legal lo permita.

