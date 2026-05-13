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Rehabilitación de laterales de la ´57, al 60% de avance

Por Samuel Moreno

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Rehabilitación de laterales de la ´57, al 60% de avance

A poco más de cuatro meses de haber arrancado formalmente, la rehabilitación de las laterales de la carretera 57 registra un avance cercano al 60%, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, quien aseguró que los trabajos continúan pese a complicaciones derivadas del suministro de materiales y la temporada de lluvias.

La funcionaria recordó que la obra inició oficialmente el pasado 8 de enero de 2026, cuando el Gobierno del Estado dio el banderazo para intervenir más de 12 kilómetros de laterales en la carretera federal 57, desde Circuito Potosí hasta el Eje 128 de la Zona Industrial. 

Vargas Tinajero explicó que uno de los principales obstáculos durante el desarrollo de la obra ha sido la disponibilidad de asfalto, debido a afectaciones internacionales derivadas de conflictos bélicos que impactaron la producción y distribución de materiales para infraestructura. Señaló que el insumo llegó a entregarse en cantidades limitadas, aunque aclaró que eso no ha detenido las labores.

Indicó que actualmente continúan los trabajos de tendido de carpeta asfáltica y que gran parte de las laterales ya cuentan con una primera capa de rodamiento, situación que permitirá reducir afectaciones ante las lluvias pronosticadas para esta semana.

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