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Remueven a directora de Comercio del Ayuntamiento soledense

Por Flor Martínez

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
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Remueven a directora de Comercio del Ayuntamiento soledense

Luego de que hace unas semanas el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunciara que se contemplaban cambios en su gabinete, informó que uno de los primeros ajustes ya se realizó en el área de Comercio Municipal.

Detalló que María Lidia Hernández Hernández asumió la titularidad de dicha dirección, mientras que la anterior responsable, Patricia Cuevas Ovalle, fue asignada a la Junta Municipal de Reclutamiento.

El edil adelantó que en los próximos días se concretarán al menos otros dos cambios en dependencias con atención directa a la ciudadanía; sin embargo, evitó revelar cuáles serán las áreas involucradas.

Hace unas semanas, el alcalde había señalado que dichos cambios surgían luego de que algunos directores de área no estaban dando el rendimiento y resultados esperados, por lo que en breve se realizarían cambios dentro de su gabinete.

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