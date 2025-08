Rentas por las nubes... y el Congreso sin mover un dedo

Actualmente no existe en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, una iniciativa formal para regular o controlar el incremento en las rentas de vivienda, a pesar de que en otros estados, como la Ciudad de México, ya se han implementado medidas similares. Así lo reconoció el diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, quien aseguró que el tema ha sido planteado, pero sin avanzar a dictaminación.

"Se han presentado algunas ideas, inclusive se presentó, si no tengo mal la memoria, una iniciativa en el sentido de hacer cierto nivel de regulación, pero al final no se concretó", dijo el legislador. Las propuestas fueron discutidas de manera informal a inicios del año legislativo en reuniones con representantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), aunque no derivaron en un proyecto concreto.

Lara Rocha mencionó que en semanas recientes, ha notado un mayor interés público por el tema, derivado del alza en los precios de renta y la falta de mecanismos de control. "Estamos abiertos, sabremos analizar el tema y si vemos la posibilidad, presentaremos algo que ayude a la sociedad en la regulación de los montos", afirmó.

SLP carece de control en rentas

El diputado aclaró que la iniciativa mencionada previamente, no abordaba directamente el control de precios, sino que buscaba regular la actividad de los agentes inmobiliarios mediante una reglamentación específica. Actualmente, dijo, muchas personas participan en este mercado sin estar registradas formalmente, ni sujetas a normativa.

Respecto al diálogo con la AMPI, indicó que las reuniones se realizaron con el anterior presidente del organismo, y que aún no se ha reunido con la nueva titular, Olga Espitia Lanuza. No obstante, se dijo dispuesto a retomar el contacto y abrir mesas de trabajo para revisar temas como la creación de un padrón más claro de quienes intervienen en la renta de vivienda.