Renueva Interapas el drenaje de Zafiro

Por Redacción

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
El Interapas comenzó los trabajos de rehabilitación sanitaria en la calle Zafiro, entre avenida Coral y Segunda de Coral, en Valle Dorado. Es una intervención de alto impacto social, solicitada por habitantes del sector para mejorar las condiciones del drenaje.

En la zona, se renovarán 50 metros lineales de tubería PEAD de 12 pulgadas, para mejorar directamente las condiciones de drenaje para 150 vecinos de la colonia al sur-oriente de la capital. La obra contará con una inversión aproximada de 390 mil pesos. 

Durante el tiempo que duren los trabajos, se mantendrá la reducción del carril derecho en el sentido que va de avenida Coral hacia Segunda de Coral, por lo que se recomienda a quienes transitan por la zona manejar con precaución y atender la señalización preventiva.

Con estas acciones, el Interapas continúa renovando la infraestructura sanitaria de distintas colonias, atendiendo puntos donde las redes requieren modernización para garantizar un mejor servicio y mejores condiciones de vida.

