"Renuncia de A. Puente fue crisis interna de AN"

La renuncia de la diputada Aranzazú Puente Bustindui al Partido Acción Nacional se da en un contexto de debilitamiento interno del panismo en San Luis Potosí, consideró el diputado local de Morena, Carlos Arreola Mallol, al referirse a la pérdida de cohesión que enfrenta ese instituto político.

El legislador señaló que, en los últimos años, el PAN ha reducido sus espacios de participación interna y concentrado las decisiones en grupos directivos, situación que —dijo— ha generado inconformidad entre su militancia y la salida de distintos cuadros políticos: "Desde hace años el PAN se viene desmoronando por no escuchar a su gente", declaró.