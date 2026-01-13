logo pulso
SLP

Reparan fuga de agua en Privadas del Pedregal

Por Rolando Morales

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
Una fuga de agua potable detectada en Privadas del Pedregal mantuvo cuadrillas del Interapas trabajando durante gran parte del sábado hasta lograr su reparación total durante la noche, de acuerdo con datos del organismo operador.

El problema se originó en una línea de conducción de 10 pulgadas ubicada en avenida Chapultepec, en el tramo entre Periférico y la calle Cartaya, donde durante la mañana se reportó la salida constante de agua. Interapas confirmó que se trató de una fuga considerada de "grandes dimensiones", lo que motivó una intervención inmediata para evitar mayor pérdida del recurso.

La atención al incidente implicó el cierre parcial de carriles y afectaciones a la circulación vehicular en la zona, situación que se mantuvo mientras el personal operativo realizaba las maniobras necesarias para llegar al punto de ruptura.

Según el organismo, la complejidad de la intervención respondió a las condiciones del terreno y a la necesidad de vaciar completamente la línea de conducción antes de llevar a cabo la reparación. Esta labor extendió los trabajos por varias horas hasta que la red quedó en condiciones para operar nuevamente.

    Interapas nombra encargado de despacho
    SLP

    Redacción

    Arturo Jaimez Núñez al frente del organismo

    Veta Gallardo la Ley Gobernadora
    SLP

    Redacción

    El Ejecutivo estatal decidió no promulgar la reforma electoral que obligaba a postular solo mujeres a la gubernatura en 2027.

    Gobierno "presta" 100 millones a la UASLP
    SLP

    Pulso Online

    El Gobierno Estatal de San Luis Potosí brinda apoyo económico a la UASLP mediante un préstamo de 100 millones de pesos

    FGESLP advierte sobre fraudes en venta de vehículos en redes sociales
    SLP

    Redacción

    Se pide a la ciudadanía revisar documentación y números de serie antes de adquirir un auto