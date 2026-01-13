Reparan fuga de agua en Privadas del Pedregal

Una fuga de agua potable detectada en Privadas del Pedregal mantuvo cuadrillas del Interapas trabajando durante gran parte del sábado hasta lograr su reparación total durante la noche, de acuerdo con datos del organismo operador.

El problema se originó en una línea de conducción de 10 pulgadas ubicada en avenida Chapultepec, en el tramo entre Periférico y la calle Cartaya, donde durante la mañana se reportó la salida constante de agua. Interapas confirmó que se trató de una fuga considerada de "grandes dimensiones", lo que motivó una intervención inmediata para evitar mayor pérdida del recurso.

La atención al incidente implicó el cierre parcial de carriles y afectaciones a la circulación vehicular en la zona, situación que se mantuvo mientras el personal operativo realizaba las maniobras necesarias para llegar al punto de ruptura.

Según el organismo, la complejidad de la intervención respondió a las condiciones del terreno y a la necesidad de vaciar completamente la línea de conducción antes de llevar a cabo la reparación. Esta labor extendió los trabajos por varias horas hasta que la red quedó en condiciones para operar nuevamente.

