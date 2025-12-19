logo pulso
Reparan fuga en Maestros Ilustres

Por Samuel Moreno

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Reparan fuga en Maestros Ilustres

Los trabajos de remediación en la red sanitaria del circuito Maestros Ilustres, en la colonia Universitaria, registran avances tras la sustitución de la tubería dañada y la atención integral de la zona intervenida, informó el organismo operador Interapas.

Luego de que fuera reparada una fuga en la red sanitaria, el ducto afectado fue reemplazado y reforzado con concreto para brindar mayor estabilidad a la estructura. Durante este jueves, personal del organismo dio seguimiento al proceso de fraguado, además de realizar labores de sellado y relleno.

De manera complementaria, Interapas atendió una fuga en la red de agua potable ubicada en el mismo punto, acción que permitirá mejorar el suministro y reducir el desperdicio del recurso.

Las labores continúan sobre la vialidad, por lo que el organismo exhortó a automovilistas y peatones a extremar precauciones mientras concluyen los trabajos en la zona.

