Reparan fuga en Maestros Ilustres
Los trabajos de remediación en la red sanitaria del circuito Maestros Ilustres, en la colonia Universitaria, registran avances tras la sustitución de la tubería dañada y la atención integral de la zona intervenida, informó el organismo operador Interapas.
Luego de que fuera reparada una fuga en la red sanitaria, el ducto afectado fue reemplazado y reforzado con concreto para brindar mayor estabilidad a la estructura. Durante este jueves, personal del organismo dio seguimiento al proceso de fraguado, además de realizar labores de sellado y relleno.
De manera complementaria, Interapas atendió una fuga en la red de agua potable ubicada en el mismo punto, acción que permitirá mejorar el suministro y reducir el desperdicio del recurso.
Las labores continúan sobre la vialidad, por lo que el organismo exhortó a automovilistas y peatones a extremar precauciones mientras concluyen los trabajos en la zona.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Conflicto entre Partido Verde y Morena por "Ley Gobernadora" en San Luis Potosí
El Universal
La aprobación de la Ley Gobernadora desencadena un debate sobre nepotismo político en México. ¿Qué posturas se enfrentan?
Incendio en predio cercano al Centro Histórico
Redacción
Policía Vial y Bomberos atienden siniestro en calles Coronel Espinosa y Pedro Moreno
Finanzas mantendrá cajas recaudadoras operando en diciembre
Redacción
La Sefin operará 22 oficinas durante diciembre y habilita pagos digitales las 24 horas.