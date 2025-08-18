logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NOCHE DE CASINO

Fotogalería

NOCHE DE CASINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Repartirán 90 patrullas entre 30 municipios

Por Rubén Pacheco

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
Repartirán 90 patrullas entre 30 municipios

Antes de que concluya este mes o a inicios de septiembre, el Gobierno del Estado entregará alrededor de 90 patrullas a 30 municipios de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Así lo informó Nohemí Proal Huerta, secretaria ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), quien describió que se trata de camionetas del tipo pick up.

Precisó que las unidades vehiculares no se entregarán en comodato, sino en propiedad, por lo cual, los ayuntamientos tendrán el manejo y disposición total sobre los vehículos.

Expuso que, de las aproximadamente 90 unidades algunos municipios recibirán entre tres y cinco patrullas, de acuerdo con la ejecución de recursos en materia de seguridad de los municipios durante el año anterior, coordinación con otras corporaciones, índice delictivo y número de población.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La secretaria ejecutiva reconoció que la entrega ha tenido retrasos, porque se encuentra el proceso de validación por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Se estará entregando a 30 municipios, igual que el año pasado, que fueron 24 o 26 no recuerdo en este momento a los beneficiarios. Este año lo logramos incrementar a 30 municipios”, concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Que ya pronto reinician obra en Ciencias
Que ya pronto reinician obra en Ciencias

Que ya pronto reinician obra en Ciencias

SLP

Rubén Pacheco

Titular de la Seduvop achaca a la UASLP la tardanza en el proyecto: “tenían lineamientos qué atender”

Repartirán 90 patrullas entre 30 municipios
Repartirán 90 patrullas entre 30 municipios

Repartirán 90 patrullas entre 30 municipios

SLP

Rubén Pacheco

“Necesario, devolver a SL su esencia amable”
“Necesario, devolver a SL su esencia amable”

“Necesario, devolver a SL su esencia amable”

SLP

Martín Rodríguez

Que no se permita que la crueldad siga avanzando: Priego Rivera

Aún no concluye la CEDH recomendación por motín
Aún no concluye la CEDH recomendación por motín

Aún no concluye la CEDH recomendación por motín

SLP

Rubén Pacheco

El evento provocó la muerte de dos policías y un interno en 2024