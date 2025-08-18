Repartirán 90 patrullas entre 30 municipios

Antes de que concluya este mes o a inicios de septiembre, el Gobierno del Estado entregará alrededor de 90 patrullas a 30 municipios de las cuatro regiones de San Luis Potosí.

Así lo informó Nohemí Proal Huerta, secretaria ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), quien describió que se trata de camionetas del tipo pick up.

Precisó que las unidades vehiculares no se entregarán en comodato, sino en propiedad, por lo cual, los ayuntamientos tendrán el manejo y disposición total sobre los vehículos.

Expuso que, de las aproximadamente 90 unidades algunos municipios recibirán entre tres y cinco patrullas, de acuerdo con la ejecución de recursos en materia de seguridad de los municipios durante el año anterior, coordinación con otras corporaciones, índice delictivo y número de población.

La secretaria ejecutiva reconoció que la entrega ha tenido retrasos, porque se encuentra el proceso de validación por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Se estará entregando a 30 municipios, igual que el año pasado, que fueron 24 o 26 no recuerdo en este momento a los beneficiarios. Este año lo logramos incrementar a 30 municipios”, concluyó.