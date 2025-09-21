logo pulso
Repatrian a cientos de potosinos desde EU

El Gobierno estatal informó que más de 250 migrantes potosinos han sido repatriados y se espera la cifra oficial del INM y la SRE.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 21, 2025 03:22 p.m.
Hasta el momento, se han repatriado de Estados Unidos a varios cientos de potosinos, sin embargo, quedaron varados en las inmediaciones de la frontera norte del país, informó Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado.

Expuso que recientemente el gobierno federal reportó el regreso de 250 paisanos originarios de San Luis Potosí, por lo cual, el IMEI tiene la obligación de esperarlos aquí para luego comenzar con el protocolo de asistencia.

Subrayó que, en la mayoría de los casos, la institución toma conocimiento cuando los ayuntamientos informan de la llegada de los migrantes, quienes solicitan adherirse a los programas de apoyo y asistencia gubernamental.

Dijo que las cifras oficiales de repatriación forzada de mexicanos por parte del gobierno estadounidense se divulgarán a finales de año por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

