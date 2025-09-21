Repatrian a cientos de potosinos desde EU

Hasta el momento, se han repatriado de Estados Unidos a varios cientos de potosinos, sin embargo, quedaron varados en las inmediaciones de la frontera norte del país, informó Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado.

Expuso que recientemente el gobierno federal reportó el regreso de 250 paisanos originarios de San Luis Potosí, por lo cual, el IMEI tiene la obligación de esperarlos aquí para luego comenzar con el protocolo de asistencia.

Te puede interesar:

El Gobierno irá con diputados "verdes" para blindar el presupuesto de SLP

Subrayó que, en la mayoría de los casos, la institución toma conocimiento cuando los ayuntamientos informan de la llegada de los migrantes, quienes solicitan adherirse a los programas de apoyo y asistencia gubernamental.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que las cifras oficiales de repatriación forzada de mexicanos por parte del gobierno estadounidense se divulgarán a finales de año por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).