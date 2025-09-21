Repatrian a cientos de potosinos desde EU
El Gobierno estatal informó que más de 250 migrantes potosinos han sido repatriados y se espera la cifra oficial del INM y la SRE.
Hasta el momento, se han repatriado de Estados Unidos a varios cientos de potosinos, sin embargo, quedaron varados en las inmediaciones de la frontera norte del país, informó Luis Enrique Hernández Segura, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI) del Gobierno del Estado.
Expuso que recientemente el gobierno federal reportó el regreso de 250 paisanos originarios de San Luis Potosí, por lo cual, el IMEI tiene la obligación de esperarlos aquí para luego comenzar con el protocolo de asistencia.
Te puede interesar:
El Gobierno irá con diputados "verdes" para blindar el presupuesto de SLP
Subrayó que, en la mayoría de los casos, la institución toma conocimiento cuando los ayuntamientos informan de la llegada de los migrantes, quienes solicitan adherirse a los programas de apoyo y asistencia gubernamental.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Dijo que las cifras oficiales de repatriación forzada de mexicanos por parte del gobierno estadounidense se divulgarán a finales de año por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
no te pierdas estas noticias
Repatrian a cientos de potosinos desde EU
Rubén Pacheco
El Gobierno estatal informó que más de 250 migrantes potosinos han sido repatriados y se espera la cifra oficial del INM y la SRE.
CEDH prepara informe y memorial para víctimas en SLP
Samuel Moreno
La titular Giovanna Itzel Argüelles confirmó que el informe está en fase final
Rezago de vivienda económica persiste en SLP
Samuel Moreno
Unir créditos hipotecarios permite acceder a mejores zonas, pero no sustituye la necesidad de vivienda económica.