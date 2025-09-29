Repintan patrullas municipales

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que el proceso de homologación de la imagen de las patrullas municipales registra un avance cercano al 30 por ciento, y se prevé que concluya en noviembre.

Explicó que actualmente están por entregarse 10 unidades con el diseño anterior, mientras que otro paquete será intervenido para pintarse con la nueva imagen institucional. “Esta misma semana la ciudadanía comenzará a ver algunas ya actualizadas, y la idea es que en noviembre podamos tener la flotilla completa”, aseguró.

El funcionario recordó que cerca de 50 patrullas que se encontraban en condiciones operativas fueron repintadas en el esquema negro con amarillo, y se integrarán al proceso de unificación visual.

“Recuerden que de las patrullas negras con amarillo mandamos pintar cerca de 50 que aún estaban en condiciones operativas”, concluyó.

La homologación de las patrullas forma parte del plan de modernización del parque vehicular de la SSPC, que recientemente incorporó 53 unidades equipadas con cámaras conectadas al C4 municipal, tecnología de georreferenciación y sistemas de videovigilancia en tiempo real.