Replican falta de claridad en la cuenta pública 2025

El regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Gustavo Mercado Garay, señaló que durante la última sesión de Cabildo en la que se aprobó la cuenta publica del ejercicio fiscal 2025 se detectó falta de información en algunos datos presentados a los integrantes del cuerpo edilicio, por lo que exhortó a que la documentación sea entregada con mayor anticipación para su análisis.

El edil capitalino, explicó que este tipo de votaciones suelen ser complejas, debido a que implican revisar cifras, aspectos técnicos y temas legislativos, por lo que consideró necesario que los regidores cuenten con más tiempo para analizar la información antes de emitir su voto.

En ese sentido, indicó que solicitó a la presidenta de la Comisión de Hacienda que se remita la información con varios días de anticipación, a fin de que los integrantes del Cabildo puedan realizar una revisión adecuada y tomar decisiones informadas.

Mercado Garay comentó que posteriormente recibió documentos por parte de la Secretaría Técnica y de la propia comisión, con los cuales se aclararon dudas relacionadas con una segmentación presupuestal que había generado inquietudes durante la discusión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, el regidor se refirió a una observación realizada por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la cual asciende a más de 600 millones de pesos. Explicó que actualmente el Ayuntamiento se encuentra en proceso de solventar dichas observaciones mediante la entrega de documentación adicional solicitada por el órgano de vigilancia.

Finalmente, señaló que este procedimiento administrativo es complejo, aunque recordó que las observaciones correspondientes al ejercicio fiscal anterior ya fueron subsanadas en su totalidad, por lo que aseguró que como regidores continuarán dando seguimiento puntual al proceso de aclaración de

los señalamientos.