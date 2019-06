Reporta Amotac robo a camiones por paso migrante

Representantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. (Amotac) comienzan a resentir las consecuencias del paso de centroamericanos por San Luis Potosí, ya que de acuerdo al consejero nacional, Raúl Torres Mendoza, el transporte de carga ha sido blanco de robos a manos de inmigrantes que van de paso por la entidad.

De acuerdo al empresario del sector transporte, se han detectado casos de centroamericanos que aprovechan los descuidos de los operadores para subir a las unidades y extraer artículos diversos, entre estos la herramienta que regularmente traen los choferes en sus camiones.

"En las caravanas de migrantes viene de todo, mujeres, niños que quieren cambiar de rumbos, pero lamentablemente también vienen delincuentes, por eso hay que ponerle atención a este punto, no solo decir que vienen de paso, porque precisamente por eso, que vienen de paso, es que aprovechan para delinquir", manifestó.

Señaló que el robo a camiones se registra en avenidas en donde anteriormente no ocurrían este tipo de incidencias "se roban la herramienta del tracto camión, las baterías, sí lo hemos tenido, es algo inusual, ellos tienen ciertas zonas, , lo que estamos viendo es que hay zonas y avenidas en donde no se daban ese tipo de sucesos y se están dando, se roban estéreos de los tracto camiones, necesitamos estar a la vanguardia y cuando pasen migrantes hay que estarlos cuidando porque no hay otra", señaló.