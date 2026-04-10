Reporta Pozos importante repunte en rubro turístico

La Dirección de Turismo de Villa de Pozos precisó algunas de las cifras de visitantes y de derrama económica alcanzadas durante el pasado mes de marzo como parte de un ejercicio de registro que no se había realizado antes, cuando Pozos era solamente una delegación del municipio de la capital.

Se espera que, con base en el registro de más datos turísticos, la dependencia a cargo de Aurora Zamora Vázquez pueda diseñar políticas públicas y estrategias para hacer del turismo uno de los pilares principales de la economía municipal.

Durante marzo, Pozos registró la llegada de 7 mil 693 visitantes de los que 7 mil 385 fueron de procedencia nacional y 308 de origen extranjero, principalmente de países como Estados Unidos y Francia.

Los dos principales motivos de estas visitas fueron asistir a los eventos religiosos, como la Procesión de los Cristos del Viernes Santo y las visitas anuales a familiares radicados en este municipio.

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En cuanto a derrama económica, Turismo Municipal calculó en 10.8 millones de pesos de ingresos para diferentes sectores, lo que representó un incremento de casi 48% respecto al mes anterior, febrero, que dejó una derrama económica de 7.3 millones de pesos.

Adicionalmente, la ocupación hotelera se ubicó en 58.8% en marzo, porcentaje mayor en 10.11 puntos al del mes previo.