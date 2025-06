Reporta Sheinbaum disminución del 40% en paso de fentanilo a EU

Al asegurar que rechazan la entrada de tropas de Estados Unidos al país, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, a la fecha, han disminuido 40% el paso de fentanilo de México a Estados Unidos, pero aclaró que ello lo hacen no para satisfacer al presidente Donald Trump sino para que no llegue esta droga a los jóvenes.

"La reducción de fentanilo, o del paso de fentanilo de México a los Estados Unidos, ha caído de una manera muy importante. Entre el periodo de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos, a la fecha la caída es de cerca del 40%. Estamos esperando los datos del propio gobierno de Estados Unidos, de CBP, que es la agencia de aduanas y migración, cómo se mide la cantidad de fentanilo que ellos incautan del otro lado de la frontera", informó.

Sheinbaum mencionó que esto lo atribuyen a lo incautando de este lado de la frontera.

"¿Lo hacemos para satisfacer al presidente Trump? No. Lo hacemos porque nosotros no queremos que llegue el fentanilo a ningún joven de los Estados Unidos. Pero tampoco queremos que llegue fentanilo a ningún joven de México, ni a ningún joven de ningún lugar del mundo", aseguró.

Sheinbaum aclaró que hay una comunicación permanente, tanto entre los agentes de migración en México y los de Estados Unidos: "Nosotros trabajamos todos los días con una estrategia de seguridad para disminuir la violencia en México. Nuestro objetivo es que ningún joven se acerque a un grupo delictivo y nuestro objetivo es que no mueran mexicanos y mexicanas por conflictos relacionados con el tráfico de drogas y otros delitos, y que se pacifique nuestro país".

"(...) hay una estrategia para atender la seguridad y nos coordinamos y colaboramos con Estados Unidos. No nos subordinamos. No acordamos intervención de Estados Unidos en México. Eso no. Colaboración y coordinación. Y le ha quedado claro al gobierno de Estados Unidos. Con respeto. Yo siempre he dicho, a México se le respeta. Y cuando hablamos por teléfono, que hemos hablado muchas veces por teléfono, de una manera amable, siempre amable, pero con nuestros principios claros. Y buscando acuerdos".

A pregunta expresa sobre porque rechazó la intervención militar de Estados Unidos para combatir a los cárteles, Sheinbaum Pardo reiteró que rechazan esta presencia porque México es un país soberano e independiente.

"Rechazamos la presencia de tropas de los Estados Unidos, porque no estamos de acuerdo. Porque México es un país soberano e independiente. Y como lo he dicho muchas veces, aquí la valentía es del pueblo de México, no es de su presidenta. México tiene un pueblo muy valiente, trabajador, que sale adelante todos los días. Y eso es lo que nos da siempre la fuerza. Y en la relación con Estados Unidos es coordinación, colaboración de muchas maneras. Se puede colaborar en información, en trabajo conjunto, pero ellos del lado de la frontera de ellos y nosotros de nuestro lado de la frontera, respetando nuestra soberanía y con el principio de confianza mutua, que es muy importante".

Presume estabilidad del peso y crecimiento de inversiones

Al mencionar que pese a todos los comentarios pesimistas de los "comentócratas", y tras la reforma al Poder Judicial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que hay confianza y estabilidad económica en el país donde crecen inversiones y se mantiene estable el peso.

Al mostrar gráficas sobre "¿Qué opinan los mercados de México y su administración?", la mandataria federal presumió que el peso amaneció este viernes a 19.14 pesos por dólar y bajo el comportamiento de la tasa a 10 años como indicador de expectativas económicas y riesgo.

"Mientras más abajo, menor riesgo percibido. Está disminuyendo la tasa a 10 años. Adelante. Y el tercero, costo de asegurar la deuda soberana. Percepción internacional sobre la probabilidad de impago también disminuyendo. Es decir, confianza en nuestro país. Y, como hemos dicho, entre la inversión pública y privada, este año, aún con todas las dificultades económicas internacionales, hay una muy buena percepción de lo que llaman los mercados de nuestro país", mencionó.

También, mostró declaraciones del Wall Street Journal en el área de negocios que habla cómo México está a punto de beneficiarse del nearshoring, "la tendencia creciente que está alentando a las empresas estadounidenses a fabricar productos cerca de casa".

"Eso pone un enfoque renovado en el comercio y aumentó la atención de los inversores en el aumento del peso mexicano. Adelante. Y la otra nota. Este es el secretario de Comercio de Estados Unidos. Como saben, Marcelo, nuestro secretario de Economía, está allá para reunirse. Y esta es su opinión. Pide: "reimaginar relación con México para hacer negocios juntos".

Y finalmente, sobre el Banco Mundial hacen una revaluación de su metodología y reconocen que en México 11 millones de mexicanos salieron de la pobreza durante el periodo del presidente López Obrador hasta 2022.

"Es decir, ya no es 9.5 sino 11 millones. Dicho por Banco Mundial. Ahora sí, eso es para levantar el ánimo. ¡Ánimo! Como diría Pancho Villa".

